Sabrina JULIEN

Passionnée de transport aérien, j'ai pu acquérir une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans ce domaine (notamment en sûreté, audit, gestion de projets, parcours clients, process aéroportuaires, stratégie, qualité, développement des capacités, veille technologique et benchmark).

Je suis une personne motivée, rigoureuse, organisée, diplomate et persévérante. Au travers de mes expériences, j'ai pu démontrer mon sens du contact, du travail en équipe et mes facultés d’adaptation au sein d’environnements, de cultures et de langues différentes.



Mes compétences :

Aviation civile

Audit

Gestion du risque

Transport aerien

Sûreté

Aéroport

Process aéroportuaires

Benchmarking

Anglais

Développement aéroportuaire

Stratégie d'entreprise

Parcours clients

Gestion de la qualité

Gestion et conduite de projet

Avion

Innovation