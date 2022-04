Jean-François GUITARD

Le fil conducteur de ma vie professionnelle est le transport aérien et en particulier le domaine aéroportuaire. J'ai exercé durant 9 ans dans le domaine du marketing avant de l'orienter dans le domaine du management aéroportuaire dans le cadre d'une mission de 8 ans qui m'a permis de coordonner des travaux relatifs à la réforme du statut des aéroports français, réforme aujourd'hui achevée avec succès.

Depuis janvier 2008, j'exerce des nouvelles fonctions dans le domaine de la vente du savoir faire aéroportuaire. La toute jeune société des aéroports de la Côte d'Azur souhaite développer ses activitiés internationales et c'est l'objet de mon nouveau poste.

Enfin, la passion que j'éprouve vis à vis de ce secteur particulier s'exerce également au travers d'une vie académique bien remplie. Je suis responsable de l'enseignement de la gestion aéroportuaire à l'Université Paul Cezanne d'Aix en Provence. J'interviens également à l'école nationale d'aviation civile et suis un conférencier régulier dans certains symposiums internationaux tels que TRANSFIN ou le Globla Airport Development forum



Mes compétences :

Transport Aérien

Aéronautique

aéroportuaire