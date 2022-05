Sabrina KERBOUA

DOMAINES DE COMPETENCES



RELATION ENTREPRISES

Gestion d’un portefeuille client ; relation entreprise, prospection ciblée, détection et réponse aux besoins en recrutement, création de partenariat



RESSOURCES HUMAINES

Conduite d’entretien, gestion et suivi d’un portefeuille, proposition d’offre d’emploi ciblée, coaching de personne en recherche d’emploi, préconisation professionnelle et sociale, organisation d’information collective



COMMUNICATION

Création de partenariat avec diverses sources, coordination d’actions sur un pôle référent, mise en place de colloques







Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Relation entreprise

Sourcing

Formation