Helena MORAIS

Forte d’une expérience de plus de 10 ans en formation continue, alternance ainsi que le développement des compétences des salariés, j’ai assuré le management de projets d’envergure en m’appuyant sur les dispositifs collectifs et individuels de formation.



C'est ainsi que j'ai acquis les compétences d'ingénierie pédagogique, financière et administrative nécessaires à ma fonction.



Actuellement en recherche d'un nouveau challenge professionnel en formation et/ou développement des compétences en Rhône Alpes, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

GPEC

Ressources humaines

Gestion de projet

Plan de formation

DIF

Formation

Communication

Formation professionnelle continue

Sécurité

Management

Animation de réunion

Diagnostic et conseil RH

Animation de formation

Développement des compétences

Apprentissage

Contrat de professionnalisation

Travail en équipe

CPF