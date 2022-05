Sabrina LAIOLO

Diplomée d'un BT vetement création et mesure, du BTS design de mode de l'ESAA Duperré et d'une formation fashion designer en alternance à mode'estah.



Mes différentes expériences en bureau de style ( prêt à porter femme et homme) ainsi que mon travail de styliste sur divers shooting photos ( lookbook, campagne de pub et shooting d'inspiration ) m'offre une vue assez large sur le métier de styliste ainsi que les qualités à avoir ou à développer pour être efficace.



Mon book en ligne : http://cargocollective.com/sabrinalaiolo



Mes compétences :

Illustrator-Photoshop