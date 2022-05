Sabrina LAMBERT-BURTIN

Mon expérience dans les domaines bancaire et immobilier m'ont permis d'acquérir des compétences telles que la prise en charge et la conduite de projets jusqu’à leur aboutissement / l'animation de groupes de travail / la mise en place de stratégies opérationnelles / le montage et le suivi technique, financier et commercial des opérations de promotion / l'amélioration de processus / la négociation /l'interface entre les divers intervenants (notaire, promoteur, architecte, commercialisateur, gestionnaire, clients) / le montage des dossiers commerciaux / l'analyse et la prise de décision.



Mon expérience professionnelle et la reprise de mes études (Master 2 : Manager en aménagement et promotion immobilière) me permettent d'asseoir mes compétences pour occuper un poste de directeur opérationnel.



Mes compétences :

Suivi budgétaire

Trésorerie d entreprise

Back office vente

Montagge Et Suivi Technique, Juridique, Financier

Prise En Compte Des Aspects Commerciaux

Améliortaion De Processus

Analyse Et Prise De Déciisions En Cours De Projet

Prise En Charge Et Conduite De Projets Jusqu'à Leu

Interface Et Négociation Avec Les Intervenants (no

Animation De Groupes De Travail