Bonjour,



Je m'appelle Sabrina LANG. J'ai travaillé en tant que gestionnaire à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé située en région parisienne depuis 2001 et j'ai démissionné pour rejoindre mon conjoint et élever mon enfant.



J'habite dorénavant dans la région Auvergne Rhône Alpes et plus précisément dans l'Ain.



Je suis diplômée d'un BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations que j'ai obtenu via le CNED.



J'ai aussi effectué une formation via le CNFDI pour me spécialiser en tant qu'attachée DRH, domaine qui me tient à cœur et dans lequel j'aimerais travailler en tant qu'assistante ou gestionnaire.



Je suis donc en recherche d'emploi et je souhaiterais trouver dans le secteur d'Ambérieu en Bugey, Meximieux, Villars les Dombes, Montluel, Beynost, Villieu Loyes Mollon, Saint Vulbas et aux alentours.





N'hésitez pas à me contacter.



Bonne journée.



Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'équipe

Rigueur

Autonomie