Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Je recherche un emploi dans le secteur administratif, secrétariat, immobilier, etc... dans lesquels je pourrai m'épanouir et effetctuer des challenge chaque jours.

Si vous avez des propositions à me faire, je les regarderai volontiers.

Je ne souhaite pas recevoir d'offres de VDI.