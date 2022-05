Sabrina LARUE

De formation Assistante de Direction Trilingue (2000), j'ai évolué à travers les différents postes que j'ai occupé ces 15 dernières années (Chefs de projets - gestion de sites web et community management).

Ces responsabilités apportent aujourd'hui une dimension web non négligeable à mon profil.



Je vous invite à me contacter pour en discuter.



A très vite !



Mes compétences :

Assistante Chef de projet

Assistante de Direction

Chef de projet

Community manager

Manager