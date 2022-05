Sabrina LAURENT

Depuis 2016 je suis dans l'entreprise INTERMARCHE dans le rayon FRUITS ET LÉGUMES .

je seconde la responsable de rayon j'ai appris a commander, a gérer les stocks , traiter les anomalies effectuer les inventaires, rotation dans le lieux de stockage ainsi que dans le rayon. s'occuper de la 5 eme gamme du stock des dates des stocks a zéro .

je travaille soit en equipe ou en autonomie



Mes compétences :

encaisser les règlements et comptabiliser la recet

étiqueter les prix sur les produits

identifier leurs besoins et leurs attentes

conseiller et aider le client à faire son choix

accueillir les clients

ranger les articles déplacés par les clients

fidéliser la clientèle

Organiser un événement

Phoning

Démarchage fournisseur

Gerer plusieurs personnes pour le bon fonctionnem

Organiser un planning sur plusieurs mois semain