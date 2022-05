Sabrina LEBSIR

Je me décris comme une personne ayant :

· une aisance relationnelle : j'apprécie communiquer avec les personnes de tous horizons.

· une écoute active : je suis attentive aux dires et gestes. J'essaie de comprendre les attentes et préoccupations de la personne pour mieux l'orienter/ l'accompagner.

· une prise de recul : j'essaie de prendre le recul nécessaire pour mieux cerner la problématique, le contexte et les enjeux pour donner une réponse rationnelle.



Mots Clés : Culture orientée défis et Résultats, Accompagnement et Conduite de Changement, Développement personnel, Optimisation des processus, Pilotage et Coordination de projets, Gestion de crise, Connaissance de l'Afrique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

Développement commercial

Transport international

Conduite du changement

Afrique

Logistique internationale

Coaching professionnel

Scrum master

ITIL Foundation V3

Digital

Seafreight

Customs clearance