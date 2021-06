Sabrina LECOURT

Havraise d'origine, j'y ai fait mes études avec l'obtention d'un BAC Economique et Social suivi d'un BTS Assistante de Direction.

Expérience confirmée en tant qu'assistante dans le secteur du BTP (appels d'offres et suivi de chantiers ..), j'ai également pu développer mes compétences en gestion du personnel au cours de mes expériences professionnelles sur des postes de gestionnaire RH au sein du service des Ressources Humaines de GROUPAMA SUD à Montpellier (chargée du personnel en CDD, contrat de professionnalisation et stagiaire) ainsi qu'en tant que chargée de recrutement / consultante au sein du réseau Randsad sur l'agglomération Rouennaise.



Mes compétences :

Appels d'offres

Gestion des ressources humaines

Recrutement IT

Facturation

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Suivi de chantiers

Gestion de la relation client

Microsoft PowerPoint

Gestion des intérimaires

Gestion du personnel