Sabrina LEDUC

• Montage de PC et installation système (Windows XP, Windows Vista, Seven, Linux),

• Configuration de réseaux de PC sous Windows XP et Windows Serveur 2003 Serveur 2008,

• Administration des ressources serveur (Active Directory, domaine, DHCP et DNS),

• Partage de ressources (disque, répertoire et fichiers, imprimante, internet),

• Recherches de pannes (intervention, diagnostique et résolution au niveau hardware et software, prise en main à distance),

• Bureautique : Pack Office.

Déploiement d’un réseau virtuel sous Windows Server 2003 avec comme poste client XP :

• Création d’un « DVD unattended » pour postes clients avec :

- Installation de logiciel en même temps que Windows,

- Intégration de pilotes et de services,

- Création d’un thème personnalisé (logo et bouton support technique présent dans les propriétés de Windows),

• Gestion du domaine Active Directory (gestion des comptes utilisateurs, profils itinérants),

• Déploiement d’Exchange 2003, 2007 (configuration de la boîte mail Outlook du client avec le serveur Exchange correspondant).

• Configuration carte PCMCIA et clé 3G

• Installation, configuration et utilisation de Nagios



Mes compétences :

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

VMware

Ubuntu

PC Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Linux Red Hat

Linux Debian

Hyper-V

CA ArcServe

Active Directory

AD

3G Networks

Informatique

HTML 5

CSS