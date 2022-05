Sabrina LOUAIL

Accueillante, engagée et tenace mon excellent relationnel favorisent les liens, afin de fidéliser une clientèle existante ou à en constituer rapidement.

De par mon profil de chasseuse et mes ambitions professionnelles, j’ai le goût du challenge et travaille en équipe. J’apprécie d'apporter mon aide aux autres et partager mes expériences. Je suis une personne autonome et organisée toujours dans le but d’être réactive et opérationnelle



Qui suis-je ? Une responsable commerciale Confirmée qui connaît parfaitement le Domaine Commercial :



- Bon esprit d’analyse

- Tact et efficacité

- Orientée conquête et résultat

- Rigoureuse et pugnacité dans l’art de la négociation

- Autonome, esprit d’initiative

- Solides compétences en vente B To B et B To C

- Aisance à communiquer

- Aime les nouveaux challenges

- Déterminée et persévérante



A l'écoute du marché !



Mes compétences :

Techniques de vente

Formation

Recrutement

Management