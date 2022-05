Sabrina MAILER

Depuis 10 ans déjà, j’évolue dans un contexte international et surtout transversal.



J’ai pu acquérir durant mon parcours, que je vous propose de découvrir via mon Curriculum Vitae, une grande capacité à écouter, comprendre et analyser les problématiques de départements différents (également dans un environnement pluriculturel).



Avec l’aide des connaissances se trouvant au sein des équipes, je suis capable de mutualiser, coordonner et rationnaliser ces éléments pour définir les stratégies, mettre en place les procédures si nécessaire et implanter les changements de solutions adaptées afin de parvenir aux objectifs définis. Mon profil MBTI est d'ailleurs ENFJ.



Mon expérience chez Maersk m’a également permis de travailler à améliorer la méthode d’approvisionnement afin de limiter au mieux les coûts Supply Chain et participer à la mise en place des projets définis. Chez Kingfisher, j’ai appris à retravailler les gammes pour, entre autre, générer de meilleures économies d’échelle tout en restant à l’écoute des clients.



Organisée, curieuse, tenace et diplomate, je sais m’adapter à différents interlocuteurs. J’ai su manager et mener à bien de nombreux projets de nature et d’ampleur différentes. La multitude de collaborateurs impliqués et à impliquer m’ont permis de développer mes aptitudes à fédérer et convaincre.



Mes compétences :

Import

Management

Marketing

Supply chain

Direction de projet

Marketing produit

Développement produit

Gestion de projet

Coordination de projets

Lancement de produits

Gestion de produit

Conduite de projet