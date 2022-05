Bonjour,



J'ai acquis, au cours de trois années passées à l'ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles), les bases textiles indispensables pour travailler sur le produit. J'y ai obtenu mon diplôme d'ingénieur textile en 2010. Afin de parfaire mes connaissances, j'ai poursuivi avec une année d'études à l'IFM (Institut Français de la Mode) afin d'obtenir un Master spécialisé sur le management de la mode et du luxe.



Le développement produit est un domaine qui me passionne et dans lequel j'aimerai évoluer. Les doubles connaissances acquises (ingénieur textile et management de la mode) me permettent de travailler au sein d'une équipe de développement au quotidien.

Le travail sur un atelier de production de Louis Vuitton me confronte au quotidien aux enjeux industriels et aux exigences qualité d'une grande maison de luxe. La mise en place d'un pole de maquettage me permet de travailler sur toute la chaine du produit, du démarrage jusqu'à la production.



Curieuse de tout, dynamique, passionnée et sérieuse, je m'implique pleinement dans les missions que l'entreprise me confie. La polyvalence et l'aisance relationnelle dont j'ai fait preuve lors de mes différentes expériences vous permettront d'apprécier ma performance.



J'espère que ces quelques lignes sauront retenir votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire.



Mes compétences :

Bon relationnel

Créative

Curieuse de tout

dynamique

Impliquée

Mode

Relationnel

Rigoureuse