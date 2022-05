Sabrina MAKHALI

Forte d'une expérience de 10 ans au poste de directrice d'exploitation je souhaiterai donner une nouvelle dynamique à ma carrière.Mon potentiel et mes aspirations m'ont permis d’acquérir une expérience de gestionnaire ainsi qu'une connaissance des normes et procédures liées aux différents services d'un hotel. En charge des budgets de fonctionnement et d’investissement ainsi que du respect de ceux-ci (stratégie d’achat, gestion comptable et administrative, maximisation du profit)je gérais également le recrutement et management de 10 personnes.La recherche constante de la qualité et la satisfaction de la clientèle fait partie de mes priorités.

Ainsi le maintien et le développement du porte feuille client(nouvelles gammes et lignes)et la prospection sont les deux volets importants pour ce poste.

Un bon commercial c’est le suivi de sa clientèle, connaitre ses produits et ceux de la concurrence, être curieux, avoir une bonne capacité d’adaptation, être autonome et bon négociateur.

Mon expérience dans la restauration m'a permis d'avoir ces atouts pour le poste de chef de secteur



Mes compétences :

Hôtellerie

Management

Tourisme

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Tennis