Sabrina MARQUES

Avec un bac+5 et 8 ans d’expérience dans le domaine végétal et plus particulièrement au sein de la filière semences, mon objectif professionnel est d’œuvrer pour une agriculture durable en participant à l'amélioration des cultures et/ou des pratiques culturales dans une démarche de protection de l'environnement.



Mes compétences :

Rédaction et communication

Expérimentation végétale

Traitement de données

Biologie moléculaire

Gestion de projet

Production de semences