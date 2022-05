Sabrina MARTIN

MISSIONS



Manager l’équipe assurance en participant à son dynamisme et à la définition des besoins de la cellule.

Définir les procédures à respecter, les objectifs à atteindre et les faire connaitre aux acteurs concernés





ACTIVITES PRINCIPALES

- Organiser et superviser le travail des collaborateurs

- Traiter les fichiers de données entre la compagnie d’assurance et le groupe

- Traiter les réclamations clients

- Gérer l’administratif en matière de facturation

- Recherche de développements pour amélioration des contrôles



CONNAISSANCES

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques.

- Maitrise des offres d’assurances

- Connaissance des process





COMPETENCES



- Esprit d’analyse.

- Esprit d’équipe

- Esprit d’initiative.

- Aisance relationnelle et téléphonique.

- Rigueur.

- Sens de l’organisation.

- Autonomie.





Mes compétences :

ESPRIT D ANALYSE

Autonomie

Esprit d'équipe

Organisation