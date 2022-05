Quentin BLOSSIER

Diplômé en juillet 2003 d'un B.T.S. maintenance industrielle, puis en 2007 d'un Master 2 Ingénierie de la fiabilité (ISTIA), ma carrière professionnel à commencer en tant que sous-traitant pour de grands donneurs d'ordres comme DCNS, AIRBUS, AREVA, STX EUROPE.



En juillet 2013, je suis contacté par Ineo Defense qui me propose un défi, développer le Soutien Logistique Intégré au sein du département SIM (Système d'Intégration Mobile). C'est avec honneur que je rejoins les effectifs pour relever le challenge.



Aujourd'hui, notre activité se porte bien, et nous recrutons. Nous recherchons dans un premier temps un ingénieur S.L.I. qui aura en charge un ou des projets depuis l'appel d'offre jusqu'au MCO.

Nos activités consistent à réaliser:

- les études ASL et l'optimisation de la conception

- Les études de fiabilité / disponibilité

- la gestion de la documentation technique (guide utilisateur et maintenance)

- Formation des utilisateurs

- Divers documents de justification de la conception (gestion des coûts, obsolescences, démantèlement, etc.).



Notre appel à candidature est disponible sur internet, vous pouvez la retrouver facilement.

A ce titre, n"hésitez pas à me contacter si votre êtes intéressé par un poste d'ingénieur S.L.I. sur Sophia Antipolis / Valbonne.



A bientôt.



Mes compétences :

Soutien logistique intégré

Management d'équipe

Management de projets

Sûreté de fonctionnement

Ingénierie

SdF

Excel

Qualité

Logistique

Management