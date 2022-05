Sabrina MARTINET

Titulaire d'un doctorat en CHIMIE "Matériaux Céramiques et Traitement de surface" de l'université de Limoges, je dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans en entreprise en qualité d'ingénieur développement - chef de projet.



Mon expérience industrielle m'a formée à la gestion de projet (de la définition du cahier des charges jusqu'à la mise en production) en interaction avec de nombreux intervenants internes et externes à la société.

Mon expérience universitaire m'a davantage permis de gérer l'aspect scientifique (synthèse, procédé céramiques, étude thermodynamique, cinétique, caractérisations physico-chimique) et valorisation de la recherche.





Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Procédés de Fabrication et de Mise en Forme

Procedés Ceramique

Procédures interne

Caractérisation physico-chimique

R&D

Gestion de projet

Matériaux

Chimie

Biomatériaux