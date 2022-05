Sabrina MARTINEZ

Bonjour à tous,



Actuellement en poste d'assistante comptable fournisseur chez Sofira RSM, je m'occupe d'un porte feuille de maisons de retraite avec les tâches suivantes: enregistrements comptables des factures d'achats, déclaration de TVA, compte d'exploitation, DAS2, rapprochement bancaire.

J'ai une maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook mais aussi différents logiciels comptable comme Quadra et SAGE 1000.



J'ai également eu l'opportunité d’apprendre les bases de la comptabilité en recourant ponctuellement aux conseils d'un cabinet d'expertise comptable nommé KPMG et d’une comptabilité publique grâce à la trésorerie municipale de Sète.



Grâce à leurs interventions j'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine du recouvrement (relance des clients douteux et la création de différents documents) mais également dans le domaine de la saisie (facture, enregistrement, saisie des chèques, étude des prévisions).



Merci de votre attention.



Mes compétences :

Comptabilité

logiciels bureautiques

SAGE 1000

Quadra