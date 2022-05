Sabrina MARTINEZ

D'un naturel énergique et déterminé, j'aime avant tout aller au bout des choses !

Partie d'une formation en Commerce International, mon parcours professionnel d'Assistante Commerciale et de Direction m' a amené une grande polyvalence (accompagnement quotidien d'un manager, commerce, achat, communication, évènementiel).

Créative, organisée et discrète, je relève volontiers de nouveaux challenges !



Mes compétences :

Communication

Créativité

Discrétion

Energie

Implication

Organisation

pâtisserie

Savoir être