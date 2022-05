Sabrina MARTINI

Ayant travaillé en France et en Espagne je possède 9 ans d'expertise dans le Marketing digital spécialisée dans l’acquisition digitale avec analyse KPI, ROI et CPA via différents réseaux (Display, Search, Affiliation, RTB, Inventaire opérateurs…) et multi devices (mobile, tablette, web).



Actuellement je suis Responsable Marketing et Acquisition chez Volpy, le nouvel acteur du rachat de Smartphone en France.

Volpy évalue en quelques tests votre mobile, le rachète et vous le paye rapidement.

Alors n’hésitez plus téléchargez l'application gratuite Volpy !



À bientôt ;)



Mes compétences :

Marketing mobile

Publicité

Trafic Management

Webmarketing