Je suis Sabrina Martino, je suis la fondatrice et la directrice de l'association "Génération cirque".

Cette association est constituée d'une école qui a pour but l'enseignement des arts du cirque et d'une compagnie "Spectacle" qui créée et diffuse des spectacle de cirque moderne.



Après 2 années en faculté des sports de Strasbourg, j'ai pris le poste de "responsable d'animation" à la Mairie de Wolfisheim.

Ce poste, que j'ai occupé de septembre 2003 à juin 2006, m'a permis d'acquérir un sérieux bagage dans le domaine de l'animation bien sûr, mais également dans la création et la conduite de projets éducatifs et culturels. C'est également à Wolfisheim que j'ai pu passer les diplômes indispensables à mon poste(BAFA,BAFD).



C'est en 2006, lors de mon départ de la mairie de Wolfisheim, que j'ai suivi la formation "d'administrateur de projets culturels", à l'OGACA de Strasbourg.

Cette formation très complète m'a permise de solidifier le savoir que j'avais acquis de manière autodidacte, mais a également donné des connaissances plus pointues et plus larges sur le monde du spectacle et l'univers culturel.



Et c'est parallèlement à ce parcours que j'ai créé en septembre 2002 l'association "Génération cirque".

C'est une association qui a pour but la popularisation du cirque moderne, encore très mal connu du grand public.

Mais "Génération cirque" a également pour objectif de rendre le cirque plus accessible! Plus accessible à ceux qui veulent s'y initier, ou tout simplement à ceux qui souhaitent aller à sa rencontre au détour d'une scène.



Et après 7 années d'existence, je suis enfin devenu salarié de cette association en plein essor, qui compte aujourd'hui près d'une centaine d'adhérents, et qui poursuit chaque jour ses objectifs de popularisation.(VAE du BIAC en cours: brevet d'initiateur aux arts du cirque)



Mes compétences :

Arts

Chargé de projets

Culture

Enseignement

Spectacle