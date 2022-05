Coralie VANNIER

Consultante indépendante depuis 11 ans, j'accompagne des PME industrielles dans leur projets de développement RH, de cohésion d'équipe, de changements d'organisation.



Je suis certifiée et expérimentée dans les domaines suivants : MBTI, Success Insight , Conversations cruciales, Recrutement ciblé, Green Belt Six Sigma ...



Mes compétences :

Management

Organisation et stratégie

Gestion de projet

Ressources humaines

Communication interne et RH

Recrutement

GPEC Recrutement Formation Mobilité

Animation de formation et évènement

Marketing rh

Gestion de crise

Prévention des risques psychosociaux

Communication rh

Management du changement

Négociation

Développement RH

Coaching

la préparation

Six Sigma

Paye/Prsi