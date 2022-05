Sabrina MATTHYS

Après mon master 2 d'anthropologie sociale et culturel, je suis parti vivre un an à Tokyo pour perfectionner mon Japonais appris en autodidacte en parallèle de mon master.



En revenant en France, j'ai décidé d'une réorientation professionnelle dans le domaine RH, j'ai donc suivi un deuxième cursus, un master 2 Ressources Humaines à l'INSEEC.



J'ai choisis les métiers des Ressources Humaines, proches de mon premier cursus universitaire, car je souhaitais continuer à travailler sur l'humain. Ce choix me permet également de mettre en pratique les connaissances acquises en anthropologie comme les techniques d'entretiens ou la compréhension des organismes sociaux comme les entreprises.



Suite à un premier stage en Chasse de Tête et un second en tant que Chargée de Recrutement à l'agence Manpower Cadres Tertiaire, j'ai débuté ma carrière chez Globe Diffusion pour la mission "Tous au numérique". J'étais en charge du recrutement, de la formation et de la gestion opérationnelle des intervenants chez les personnes âgées et à mobilité réduite. Ensuite, après un rapide passage chez Alten, Consort NT m'a donné ma chance en tant que Chargée de Recrutement Département Industrie.

Depuis Fevrier 2013 je travaille pour Airbus Group (Eads) en tant que Sourcer Expert pour la France et l'Allemagne d'abord pour Eurocopter et enfin pour Airbus.







Je parle 4 langues : Français (langue maternelle), Allemand (bilingue), Anglais (courant) et Japonais (parlé couramment, lu et écrit niveau intermédiaire).



Je suis habituée à vivre dans un contexte multilingue et multiculturel depuis mon plus jeune âge.



Mes compétences :

Sourcing

Social Networks

Career Fairs

Human resource management

International

Anthropologie

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Développement durable