Sabrina MÉNARD

Plus de 10 ans d'expérience évolutive en Ressources Humaines, je suis aujourd'hui généraliste de la fonction.



Experte du recrutement et du développement RH de profils techniques, de l'administration du personnel et paie, de la formation et de la relation sociale IRP, la gestion de projets RH, l'accompagnement des opérationnels.



Les Ressources humaines sont le cœur de l'entreprise, lui permettent son opérationnalité, son développement et son adaptation aux évolutions constantes de notre société.



C'est pourquoi mon métier me passionne, en alliant les contraintes de l'entreprise et ses attentes avec le savoir être et le savoir faire du candidat/salarié, tout en cherchant l'adéquation entre productivité et bien être au travail.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Informatique

Industrie

Ingénierie

Force de proposition

legislation social

Relations commerciales

Droit du travail

Aide au recrutement

Gestion de la relation client

Gestion de la formation

Management opérationnel

Prospection commerciale

Conseil en recrutement

Organisation

Paie

Autonomie

Contrat de travail

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion des ressources

Négociation commerciale

Sales Force

Recrutement cadres

Développement commercial

Rigueur

Cegid

Declic logiciel SIRH

Peoplenet logiciel SIRH