Sabrina MÉNARD

Chargée des Ressources Humaines depuis quatre ans au sein des enseignes de la restauration rapide du Groupe LE DUFF, mon poste se décline en deux axes principaux : le recrutement et la gestion des carrières.

(28000 salariés, 1260 restaurants et boulangeries en France et à l’étranger, CA : 1.51 Milliards d’Euros)/ Enseignes Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Bruegger’s à Rennes)



Conseil RH et accompagnement des 12 Directeurs Régionaux (déplacements réguliers sur l’ensemble du réseau national comprenant 200 succursales)

♦ Recrutement du personnel encadrement par annonce et par approche directe (Objectif de la constitution d'un vivier sur les postes de directeurs de restaurants) - Participation aux ouvertures de restaurant et aux Forums emploi sur un plan national- Suivi des intégrations

♦ Gestion des carrières : Entretiens mobilités internes, synthèses et suivi – Campagne des entretiens annuels (évaluation et seconde partie de carrière) et refonte du manuel en collaboration avec la juriste et la responsable SIRH– Revue de l’encadrement – Bourse de l'emploi

♦ Communication RH : Création et refonte des supports (affiches, flyers, sets à plateaux, totems), animation du site RH, réalisation de communiqués de presse en relation avec le service Communication, gestion des jobboards

♦ Gestion des relations écoles et de l’alternance : Suivi auprès des alternants et des CFA/ tableaux de bords, création d'un book pour les tuteurs

♦ Administratif : Élaboration des DPAE/ contrats de travail à partir des statuts AM et promesses d'embauche, périodes probatoires, reportings hebdomadaires, gestion des transports et hébergements, montage des dossiers en alternance, création de documents internes pour le service (suivi des dépenses/des jobboards…)

♦ Implantation du 1er restaurant Bruegger’s en France et participation au développement de l'enseigne sur un plan national (enseigne américaine rachetée par le Groupe en 2011) : création des fiches de postes/contrats, recrutements

♦ Formation : En cours de création d'un Outil personnalisé pour les parcours d'intégration de l'opérationnel terrain



J'ai débuté au sein du Groupe en novembre 2010 dans le cadre de ma formation en alternance où j'ai eu pour mission principale la mise en place et la création au sein de la société Brioche Dorée les entretiens de seconde partie de carrière instituée par l’accord des seniors suite à la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 (élaboration d’une procédure, création d’un questionnaire, initiation des premiers entretiens sur un plan national (20%), analyse des résultats et proposition d'indicateurs de suivi). A ce jour, trame utilisée par les opérationnels lors de la campagne des entretiens professionnels.





Mes compétences :

dynamique

Professionnalisme