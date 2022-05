Sabrina NEHMAR

Réalisatrice, monteuse et cadreuse équipée sur Paris, je travaille en tant que freelance sous le nom de ma société de production audiovisuelle NHMR.S.

Mes compétences sont au service de ma passion : l'audiovisuel et la mise en scène. L'amour et le respect de mon métier me poussent à inclure une certaine créativité et propreté dans mon travail.

Film d'entreprise, publicité, clip, captation d'évènement, reportage... Ma société offre un large éventail de prestations vidéos.

NHMR.S est en mesure de prendre en charge ou en collaboration tout le processus de production : de l'écriture à la diffusion.



Mes compétences :

DaVinci Resolve 12

Adobe Premiere Pro

Final Cut Pro

Montage vidéo

Prise de vue vidéo

Scénario

Réalisation audiovisuelle