Sabrina MEUNIER

Spécialisée en protection sociale complémentaire.



Au service des fonctions RH et des salariés pour :

- Ecouter et comprendre leurs attentes afin d'y répondre concrètement.

- Rendre la matière simple et accessible à tous.

- Etre transparente dans mes démarches et conseils (quels enjeux, quels risques, quelles opportunités ...).

- Etre pro active sur tous les aspects de notre environnement (juridique, social, économique)





Mes compétences :

Ecoute

Stratégie d'entreprise

Juridique entreprise

Négociation

Animation de réunions

Prospection