Sabrina MICCHI

Indépendante, j'accompagne les dirigeants et les équipes des établissements du secteur de la santé dans l'évolution des organisations, à donner du sens et réussir les changements structurels notamment liés aux transformations du système de santé : virage ambulatoire et RRAC, chemin clinique, numérique et e-santé, GHT, articulation du réseau de soins.



Consultante, chef de projet, formatrice et Coach professionnelle certifiée individuel et équipe, j'ai l'expertise de 14 ans d'expérience de l'accompagnement terrain et transversal des établissements de santé, privés et publics dans la formation et la mise en place d'un logiciel de dossier patient (flux patient, optimisation de la gestion des lits et du bloc, circuit du médicament, PMSI...)



J'accompagne également en coaching les particuliers sur des thématiques professionnelles



Mes compétences :

Formation

Accompagnement au changement

Audit d organisation

Conseil

Systemes d information

Recrutement

Management de projet

Gestion de projet

Gestion courante PME

Avant vente

Secteur Santé

Coaching