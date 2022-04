Béatrice TIBERGHIEN

Très impliquée dans la gestion de carrière, je suis convaincue de la force du réseau et de l’échange pour avancer.



J'accompagne des étudiants et des diplômés tout au long de leur carrière, en activité ou en recherche d'emploi, afin de clarifier leurs projets professionnels.



J’organise des événements, mobilise et anime le réseau pour développer les activités, ainsi que la démarche réseau.



Depuis une quinzaine d'années, je conduis des projets, en apportant ma créativité, mon aisance relationnelle, ainsi que ma capacité à dynamiser les différents partenaires et à coordonner leurs actions.



Mes compétences :

Démarche réseaux

Ressources humaines