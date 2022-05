Sabrina MOREAU

Forte d'une expérience professionnelle de vingt ans, mon parcours se décline en trois grands chapitres : Assistante de Direction, Assistante Ressources Humaines et Coordinatrice (Manager) des Ressources Humaines, et ce au sein d'environnements internationaux. Mes six années en RH m'ont permis de me développer sur les analyses collectives et individuelles, travailler sur les parcours de carrière, comprendre les différents types de compétences requises selon les fonctions en question. Egalement travailler de manière opérationnelle sur les contrats de travail, la gestion des revues de fin d'année, les propositions salariales, ainsi qu'acquérir des compétences relevant du domaine Compensation and Benefits. Exercer au sein d'un service talent a également été l'occasion d' approfondir mes connaissances sur les moyens de formation mis en place, de me plonger dans la campagne marque employeur, être au cœur de la digitalisation du monde du recrutement. Passionnée par le champ des ressources humaines et particulièrement, celui de la formation, je suis inscrite au CNAM (en cours du soir) afin d'accéder au titre de Responsable de projets formation. La mise en place des plans de formation, aider à grandir un salarié, être en conseil sont les premiers critères qui me donnent envie d'occuper un poste de Coordinatrice formation.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

FMCG

Anglais

Networking

Traduction technique

Prospection commerciale

Sap Probuyer

Compensation and Benefits

Négociation

Aisance relationelle

Tutorat

Peoplesoft

Sens du contact

Analyse de données

Organisation d'évènements

Espagnol