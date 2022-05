Sabrina MUSIAL

Chef de projet web pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur plus de 60 projets Internet.



Je connais les CMS eZpublish, Wordpress et Drupal et j'ai suivi des formations professionnelles sur la bonne rédaction web et l'accessibilité numérique.



J'ai élargi mes compétences en intégrant Media Management pour suivre une formation d'infographiste / metteur en page, je maîtrise depuis les logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator.



Actuellement freelance, je suis à la recherche de missions ou d'un poste.







Mes compétences :

Chef De Projet

Rédaction

Gestion de contenu

Rédaction web

EZ Publish

Communication

Gestion de projet

Référencement naturel