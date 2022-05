Sabrina NEDJAR

Grande expérience en communication événementielle.

10 ans en agence.

Je dispose de compétences autant pour de la direction de projet que de la direction de production.



Agence Azilis Event - depuis 2010



Agence M Communication - de 2002 à 2009





Gestion de campagne pour le compte d’Agences et Annonceurs en direct :



Opérations Street Marketing, Street Events, Animations discothèques, Partenariats sur événements, Conception, production et animation de stands,Tournées & Roadshows, Echantillonnage produits…





Principales références clients :



- Sécurité Routière

- Ministère de l’Ecologie (Journées de La Mer)

- Moët Hennessy Diageo / Heineken Entreprise (Desperados) / Kryo / Unilever (Signal, Lipton Ice Tea)

- Sony Playstation / Electronic Arts / Tradewest /

Panini (Collections Foot) / Fifa

- Procter & Gamble Prestige (Parfums) / Nivea / Kenzo

/ Schülke

- Futuroscope / Peugeot Motorcycles

- Mobisud / Samsung

- Nike (All Star Game, Nike Football)

- Continental…



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Management