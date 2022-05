Jeune diplômé en mastère en gestion financière, en licence AES et en BTS comptabilité et gestion des organisations, avec quelques expériences grâce à mes stages ainsi qu'une expérience en alternance lors de ma dernière année de master, je suis à la recherche d'un emploi qui me permettrais d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la finance d'entreprise.