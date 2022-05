Sabrina NOGUE

Actuellement Chargée de Relations Entreprises au sein du centre de formation PIGIER PERFORMANCE à Saint Herblain, je suis en charge d'accompagner les entreprises dans leurs recrutements d'alternants, sur les secteurs du Commerce/Management et Administration du Personnel, et sur des formations Bac + 2 et Bac + 3.

Je prends en charge le recrutement des candidats (sur tests et entretiens), la mise en place administrative du contrat de professionnalisation et le suivi de l'alternant en entreprise pendant sa formation.

Je suis à votre disposition pour vos recrutements en alternance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

A très bientôt.





Mes compétences :

Développement commercial

Fidélisation client

Recrutement