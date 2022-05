Sabrina NOWAK

Mon objectif est de mettre mon expérience professionnelle au service d’une entreprise comme la vôtre.



En effet, n’ayant pas trouvé d’emploi dans le secteur tertiaire et afin de ne pas être sans activité professionnelle, j’ai testé le domaine de l’aide à la personne. Cette expérience m’a permis d’approfondir mon relationnel auprès de différents interlocuteurs et d’être d’une ponctualité infaillible. Cependant, je souhaite retourner dans le domaine du secrétariat qui me correspond le mieux.



Au regard de ma formation d’assistante manager, je maîtrise les logiciels bureautiques généralistes et spécialisés, tels que Word, Excel, Access, Power Point, ainsi que des connaissances sur le logiciel Ciel Compta.

J’ai également des compétences dans la gestion administrative, comme la préparation de dossiers de Ressources Humaines, la gestion de contrats de travail et la rédaction de courriers.



En outre, à l’occasion de mon alternance au sein du service des Ressources Humaines chez Prysmian, j’ai eu l’occasion notamment de participer à l’organisation de réunions centrales, des élections professionnelles, de suivre des tableaux de bord, de gérer des appels téléphoniques, et d’effectuer l’accueil des visiteurs.



Par ailleurs, lors de mon expérience chez Adequat, j’ai pu être en contact avec les intérimaires, les entreprises utilisatrices, ainsi que de nombreux organismes (Médecine du Travail, Pôle emploi), effectuer des démarches commerciales et établir les différents contrats.



Drastique et enthousiaste, ayant de bonnes capacités relationnelles, je serai donc rapidement opérationnelle au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Administratif