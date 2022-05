Sabrina PECASTAING

COMPÉTENCES



- Administratives :

• Établissement de devis et réponses aux Appels d’Offres

• Réalisation des mémoires techniques (AO)

• Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs

• Méthodologie Système Management Qualité



- Commerciales :

• Prospection, négociation, merchandising et vente

• Analyse des besoins clients et conseils

• Développement et fidélisation du portefeuille clients

• Veille stratégique et commerciale



- Managériales :

• Responsable d’équipe

• Recrutement et formation des collaborateurs

• Évaluation et suivi des carrières

• Animation de groupes et réunions Informatiques et Linguistiques



- Informatiques et Linguistiques :

• Bonne maîtrise des outils Microsoft Office

• Environnement Mac / PC et saisie sous AS 400

• Anglais courant (Niveau C1 - TOEIC : 930/ 990 - Jeune fille au pair aux États-Unis 2003-2005)



- Souriante

- Dynamique / Réactive

- Curieuse / Pragmatique

- Rigoureuse / Organisée

- Autonome / Flexible

- Aisance relationnelle



Mes compétences :

Excellente orthographe

Word

Excel

Power Point

Keynote

Anglais professionnel

Marketing

Organisation

Négociation

Industrie

Capacité d'analyse

Recrutement

Rigueur

Distribution

Commerce

Assistante administrative

Assistante polyvalente

Assistante commerciale

Bilingue Anglais

TOEIC 930

Relationnel