Sabrina PERICHET

J’ai une bonne expérience du monde du travail, Je suis rigoureuse, méthodique et ponctuelle.

Je travail vite et bien quand je connais parfaitement mes taches.

Etant très polyvalente, j'ai donc une facilité d'adaptation,

En effet comme vous le montre mon curriculum vitae j’ai commencé par un poste d’employée de cafétéria ce qui m’a permis de développer le contact client et j’ai continué avec un poste d’Assistante administrative

Ayant réussi ma vie familiale, je souhaite à présent réussir ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel