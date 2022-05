9 ans d'expérience dans le secteur du médico social en tant que contrôleur de gestion et responsable du service financier.

Gestion des budgets et comptes administratifs conforme au décret du 22-10-2003.

Établissement des comptes annuels associatifs.

Certificat d'évaluateur interne des ESMS



Mes compétences :

Pack office

Comptabilité et gestion

Ressources humaines