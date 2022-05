Sabrina RICHARD

14 années d’expérience en secrétariat.

Des qualités relationnelles et d’autonomie.

Respect de la confidentialité.

Travail en équipe, j'exécute mes tâches rapidement et consciencieusement.

Expériences professionnelles en cabinets d'avocats, PME, Groupe Presse/Édition, Service Public...



Compétences :



Accueil :

- Gestion de plannings, courrier entrant et sortant, dispatching.

- Accueil téléphonique et filtrage des appels.

- Réception des clients.

- Organisation matérielle de réunions, sessions de formation et Assemblées générales.



Juridique/Édition :

- Rédaction et mise en forme de documents.

- Saisie d’actes et correspondances (dictaphone).

- Suivi rigoureux des dossiers et pièces d’acte, classement et archivage.

- Suivi des calendriers de procédure et de formalités.

- Gestion des plannings et des intervenants de la chaîne graphique (auteurs, illustrateurs, graphistes).

- Suivi éditorial du manuscrit au BAT : élaboration de contenu (textes), préparation de copies (corrections, rewriting), balisage HTML, pose de liens hypertextes, validation des BAT.

- Connaissances juridiques en droit du travail : procédures individuelles et collectives.



Devis :

- Utilisation des logiciels Isaac, Baan et Field.



Informatique et linguistique :

- Utilisation de Pack Office, Outlook, Internet et de logiciels de PAO.

- Bon niveau d’anglais, surtout en compréhension : séjours en Californie, Arizona, Utah et Nevada.





Activités extra-professionnelles :

Bénévole et donatrice pour Médecins sans Frontière, Médecins du Monde, AIDS, Greenpeace.

Marraine pour Aide et Action.

Écrivain (« Appelez-moi Jack ! », Thriller, 2013, City Éditions - 2012, Éditions Kirographaires).



Mes compétences :

Ecriture

Recherche documentaire

Relecture / corrections

Analyse

Microsoft Outlook

HTML

Dactylographie

Saisie de devis