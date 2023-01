Yann CHAUVET

Bonjour,



Depuis janvier 2016, j'ai la responsabilité des systèmes éditoriaux des différentes entités du Groupe INFOPRO DIGITAL (ETAI , GISI, Groupe Moniteur) pour garantir la mise en place, le bon fonctionnement et l'évolution des différents outils éditoriaux, de conception, production et diffusion (flux et automatismes) pour les domaines de la presse (magazine : mensuels et hebdomadaire) et de l'édition (feuillets mobiles, ouvrage, guide)



Auparavant, depuis juillet 2013 au sein du Groupe Moniteur, j'étais en charge les différents systèmes éditoriaux :

- presse (magazine pro)

- édition (feuillets mobiles , brochés...)

- web

et des processus attachés de dématérialisation et de structuration (xml) pour alimenter le CMS du groupe et les différents produits numériques (site web, tablettes, etc... )



De 2010 à juin 2013 , j' étais en charge, pour l’ensemble des publications de type « presse » du groupe Wolters-Kluwer (Santé, Tourisme, Transport, Juridiques...) :

- des processus de dématérialisation (restructuration numérique en XML) effectués en prestations externes,

- de l’alimentation du CMS central du groupe,

- de la définition et supervision de l’implémentation du Workflow global sur le flux presse.



De 2005 à 2009, j'étais en charge, pour les publications de "presse commerciale" d'une partie du groupe (Presse Liaisons), de la gestion des projets de rétro-conversion (conversion/dématérialisation de la forme papier vers une restructuration numérique en XML) en interne ou en prestations externes.



En parallèle, j'administrais la base Documentaire XML (moteur TextML) et je définissais et développais les automatismes des flux de données pour alimenter les différents sites ou portails internet du groupe



De 1999 à 2005, j'ai assumé la fonction de Chef de Projet Multimédia pour laquelle je pilotais la réalisation de CD-Rom off-line ou on-line.

De même j'ai eu l'occasion de mettre en place et d'administrer un système Linux-Apache-Mysql-Php et de participer au développement de sites internets du groupe.



J'évolue donc dans un univers technique allant de VB.Net à C# ou encore de Java à Ruby en passant par le binôme XML/XSLT en utilisant les méthodes Prince 2 et UML.



Tout en restant dans le domaine des Arts Graphiques, l'hétérogénéité des systèmes rencontrés (AIX, Open VMS, Sun Solaris, MacIntosh, Serveur Windows, serveur Linux) ainsi que la multiplicité et/ou la complexité des flux d'informations à définir ou à gérer, m'ont permis d'acquérir une expertise dans ces domaines.



La structuration d'informations ainsi que la mise en place et la gestion des flux liés au vecteurs de diffusions associés (CD-Rom, internet, tablettes, mobile) sont aujourd'hui associés à des enjeux stratégiques ( orientation Web First ) que j'apprécie particulièrement.



Mes compétences :

Chef de projet

Cms

Dématérialisation

Documentaire

DTD

Édition

GED

Gestion documentaire

JAVA

Numérisation

Presse

Structuration

XML

JavaScript

Microsoft .NET

PHP

Content Management System

Gestion de projet

Documentation