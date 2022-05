Sabrina RIPERT

Après avoir travaillé 5 années au sein du cabinet d'avocats Ernst and Young, j'ai rejoint en 2002 le service juridique de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin comme juriste-conseil en entreprises où je suis restée durant 5 années, assumant une fonction de juriste et de rédacteur de lettres d'information juridique, de pages juridiques dans le magazine de l'institution. J'avais également une mission de formation de créateurs d entreprises.



En 2007, j'ai pris le poste de Directrice des Stratégies Sociales au sein de la Mutualité Française Alsace : union régionale fédérant en Alsace les mutuelles santé adhérant à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). Au delà des missions traditionnelles de chef de cabinet du président, je me suis occupée plus particulièrement des relations avec les mutuelles du mouvement, des relations avec la FNMF et les institutionnels locaux, de l'animation du réseau mutualiste et du déploiement du programme "Priorité Santé Mutualiste".



Coordinatrice du service de prévention et de promotion de la santé, j'ai piloté avec une équipe de 3 personnes l'organisation d'actions de santé sur tout le territoire alsacien et contriibué au renforcement du réseau mutualiste avec les professionnels de santé et les partanaires associatifs ou autres engagés dans ce champ d'activité. Principale rédactrice des supports médiatiques de la structure, j'assumais aussi une grande partie des relations publiques de l'entité en collaboration avec les élus de référence.



Devenue Directrice de l'Union régionale de la Mutualité Francçaise Alsace en janvier 2010, j'assume dépuis le management d'une équipe de 7 personnes et le pilotage de l'ensemble des actions qui concourrent à l'accomplissement de notre mission fédérative locale, à savoir :

- l'animation du mouvement et la défense de ses interets,

- les relations publiques et institutionnelles

- le déploiement du conventionnement avec les établissements et les profesionnels de santé

- la mise en oeuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé, notamment dans le cadre du dispositif Priorité Santé Mutualiste.



Mes compétences :

Juriste -avocat

Direction d entreprise

Management