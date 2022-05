Sabrina RIVERE

Ayant de nombreuses expériences de Chef d'Entreprise notamment au sein de la franchise réseau Family Sphere spécialiste de la Garde d'enfants à domicile, mais aussi en tant que Pilote de conseiller d'insertion pour les jeunes en difficulté à la mission locale. Je suis actuellement en poste et je suis aussi Conseiller au prud homme d Albi section commerce.

Je suis extrêmement favorable au travail en équipe, la force d'une entreprise est son équipe, je suis un manager participatif et directif.



J'aime les choses claires et précises et je ne laisse pas de place à l'approximation.Je suis aussi quelqu'un d'assez persuasif tout en étant à l'écoute

Je suis passionnée par la gestion et les chiffres !!!!



Mes compétences :

Ambition

Optimisme

Autonomie

Gestion budgétaire

Direction des ressources humaines

Mobile

Entreprenariat

Ecoute

Créativité

Gestion de projet