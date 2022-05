Sabrina ROBERT

Sérieuse et motivée.

Enthousiaste et professionnelle, mon esprit d'équipe me permet d'entretenir de bonnes relations avec les collègues.

Maîtrisant parfaitement l'outil bureautique, je suis de nature rigoureuse, organisée et disposant d'un sens de responsabilités.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Bureautique

Gestion de contrats

Téléprospection

Gestion du personnel

Gestion des réclamations

Accueil physique et téléphonique

Gestion des stocks

Management centre

Prospection téléphonique