Jérôme BARADAT

J'ai crée en 2010 MARLERE Gastronomie Sarl, une entreprise de commercialisation et distribution de vins à destination de la GMS et de réseaux spécialisés, en France et à l’export. L’originalité du projet réside dans la création d’une gamme de vins, clairement identifiée pour être associée à des mets gastronomiques, définis et de qualité : vins pour foie gras, pour saumon fumé, cuisine exotique, magrets & confits de canard, etc.. Il s’agit de guider le consommateur dans son choix de vin pour sublimer ses plats préférés, et son plaisir de dégustation.



Epicurien avoué, passioné de vin et gastronomie, ce projet puise son origine dans des expériences et observations réalisées depuis de nombreuses années. Le projet a été lauréat de Réseau Entreprendre Adour en 2011 et notre vin Madiran "Idéal avec les Magrets et Confits de de canard" a gagné la sélection Un Vin Presque Parfait 2012



Mes compétences :

Comercio Internacional

Creatividad

Emprendedor

Internacional

Marketing

negociacion