Louis MASSABEAU

2009 à ce jour : chef de centre arcadie anglet & Tarbes (200 pers). Gestion d'unités d'abattage (12000 T + 9000 T), découpe transformation et commercialisation boeufs, veaux agneaux porcs. Responsable de l'achat des animaux vifs à la livraison chez les clients (GMS, détaillants, grossistes)



2000 à 2009: Société LABEYRIE (40 et 64)

Responsable des ateliers découpe, conditionnement cru, stockage et expédition des canards. Gestion de production (qualité sécurité, rendement…), planification, mise en place des normes ISO-BRC-IFS

Chef de projet. Elaboration d’un PMT, gestion et organisation des travaux. Suivi des budgets. Dessins informatiques (Autocad).



2000 à 2009 : Joueur de rugby professionnel à Bayonne (PROD2 & TOP 14) : Développement du leadership et du managment des hommes. Capitaine durant 3 saisons. Sélectionné avec l’équipe des Barbarians.



Mes compétences :

Leader

Managment

RIGOUREUX