Sabrina ROBINE

Diplomée de l’IRTD et titulaire d’une licence en sociologie, j’ai une expérience de 3 années dans la documentation.

Je souhaite m’investir dans un projet professionnel de qualité en tant que documentaliste, sans me limiter aux secteurs d’activités dans lesquels j’ai évolué.

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer si l’une de vos missions correspond à mon profil.

Mes compétences:

Traitement de l’information : analyse, indexation, catalogage

Recherche d’informations sur Internet.

Interrogation des banques de données sur Questel et Dialog.

Réalisation d’un micro thésaurus

Analyse d’images.

Elaboration de produit documentaires : revue de presse, synthèse, bulletin bibliographique, dossier documentaire.

Utilisation et paramétrage de logiciels documentaires : CINDOC, JLB DOC, BCDI, Cadic ex libris

Création de sites Internet sur Dreamweaver.



Mes compétences :

Archivage

Documentaliste

Documentation

Knowledge Management

Management

Traitement de l'information

Veille